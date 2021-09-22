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Житель Красноярска пытался убить бывшую девушку и попал под следствие

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Красноярск
12:45 22 Сентября 2021
красноярск, покушение
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Полиция задержала 22-летнего жителя Красноярска за попытку убийства бывшей девушки, сообщает следком Красноярского края. 

Всё произошло в доме девушки. Подозреваемый и 21-летняя потерпевшая встречались до февраля этого года. Парень хотел вернуть её, поэтому 18 сентября между ними состоялся разговор, в ходе которого девушка сообщила, что не хочет возобновлять отношения. Парню это не понравилось, и он напал на неё с ножом. 

Девушка получила несколько ударов шею, но её спасли подруги, находившиеся в соседней комнате. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

«Злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», – рассказали в ведомстве.

Парня подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

 

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