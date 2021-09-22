Житель Красноярска пытался убить бывшую девушку и попал под следствие

Полиция задержала 22-летнего жителя Красноярска за попытку убийства бывшей девушки, сообщает следком Красноярского края.

Всё произошло в доме девушки. Подозреваемый и 21-летняя потерпевшая встречались до февраля этого года. Парень хотел вернуть её, поэтому 18 сентября между ними состоялся разговор, в ходе которого девушка сообщила, что не хочет возобновлять отношения. Парню это не понравилось, и он напал на неё с ножом.

Девушка получила несколько ударов шею, но её спасли подруги, находившиеся в соседней комнате. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

«Злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», – рассказали в ведомстве.

Парня подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).