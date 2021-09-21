В Ачинске девушку трижды поймали пьяной за рулём

Жительница Красноярского края попала под уголовное дело за вождение в нетрезвом виде. В поле зрения инспекторов ДПС она попала в третий раз.

Как рассказали в полиции, инспекторы остановили Hyundai Solaris для проверки документов и заметили, что 38 – летняя хозяйка авто пьяна. Полицейские предложили ей пройти освидетельствование, однако нарушительница отказалась.

Сейчас автоледи отстранили от управления транспортным средством.

«Правоохранители установили, что она лишена водительского удостоверения, так как дважды задерживалась инспекторами ДПС за вождение автомобиля в состоянии опьянения», – пояснили в ведомстве.

Кроме этого, месяц назад Ачинский суд приговорил женщину к обязательным работам за нарушение ПДД. Но запрет её не остановил. Сейчас против автолюбительницы возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления». Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Фото: znbm.ru