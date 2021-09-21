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В Хакасии сборщик орехов застрелил товарища

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Красноярск
17:45 21 Сентября 2021
убийство, медведь, в красноярском крае, люди
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В Хакассии мужчина спутал товарища с медведем и убил его из ружья.

Как рассказали в следкоме края, 19 мая компания из шести отправилась в тайгу за кедровым орехом. При себе у них было два ружья. Ночью группа решила остановится на ночлег. Четыре человека спали, двое охраняли. 

Один из охранников отлучился в лес, а второй, увидев в темноте движение, выстрелил туда из карабина думая, что это медведь. От полученных ранений в голову и тело мужчина скончался на месте. 

В отношении стрелявшего 26-летнего мужчины возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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