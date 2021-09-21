В Хакасии сборщик орехов застрелил товарища

В Хакассии мужчина спутал товарища с медведем и убил его из ружья.

Как рассказали в следкоме края, 19 мая компания из шести отправилась в тайгу за кедровым орехом. При себе у них было два ружья. Ночью группа решила остановится на ночлег. Четыре человека спали, двое охраняли.

Один из охранников отлучился в лес, а второй, увидев в темноте движение, выстрелил туда из карабина думая, что это медведь. От полученных ранений в голову и тело мужчина скончался на месте.

В отношении стрелявшего 26-летнего мужчины возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru