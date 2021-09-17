Дело о воровстве баннеров Алены Мироновой передают в суд Красноярска

Прокурор города утвердил обвинительное заключение по делу о воровстве баннеров кандидата от партии «Единая Россия» по Октябрьскому району Красноярска Алены Мироновой.

Сегодня, 17 сентября, дело передают в суд. Напомним, что против Алены Мироновой в ходе избирательной кампании использовали грязные политические технологии. В июле баннеры с изображением девушки, которая избирается в краевой парламент от «Единой России», украли злоумышленники.

Полиция оперативно нашла их благодаря системе видеонаблюдения «Умный город».

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости