17 сентября
Красноярск
погода +20 °C
72.43
 
€ 85.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Cотрудница банка помешала ачинцу перевести мошенникам 700 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:57 17 Сентября 2021
в красноярском крае, мошенники
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Ачинске сотрудница одного из банков не дала мужчине перевести 700 тысяч рублей на счёт мошенников. 33-летня женщина заметила неладное и порекомендовала клиенту обратится в полицию. Благодаря ей, аферисты получили от мужчины всего 135 тысяч рублей.

Сейчас оперативники ищут преступников. Сам мужчина признался, что не осознавал своих действий. В себя он пришёл только после лов женщины «Вы что творите!».

По словам 48-летнего потерпевшего, с ним связался специалист банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы избежать этого, мужчине предложили взять кредит на 700 тысяч рублей. Требования он выполнил и начал переводить деньги на счета, которые ему сообщили аферисты. 

В этот момент к нему подошла сотрудница банка и остановила его.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае сожители погибли из-за курения

В Красноярском крае сожители погибли из-за курения

17 Сентября 2021 г.
Пожар случился в селе Плотбище
Новости Красноярска: В Красноярске водитель насмерть сбил пешехода

В Красноярске водитель насмерть сбил пешехода

17 Сентября 2021 г.
У автолюбителя было опьянение и не было прав
Новости Красноярска: Житель Ачинска задержан полицией за серию ограблений

Житель Ачинска задержан полицией за серию ограблений

16 Сентября 2021 г.
Первое было неудачным, второе принесло ему 12 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярец пытался обмануть женщину, сожитель которой попал в СИЗО за сбыт наркотиков

Красноярец пытался обмануть женщину, сожитель которой попал в СИЗО за сбыт наркотиков

15 Сентября 2021 г.
Но сам оказался на скамье подсудимых
Новости Красноярска: «На барабане сектор приз»: красноярец выиграл наркотики и попал под суд

«На барабане сектор приз»: красноярец выиграл наркотики и попал под суд

15 Сентября 2021 г.
Задержали победителя в СНТ «Территория здоровья»
Новости Красноярска: Возле одного из красноярских детских садов пытались взорвать автомобиль

Возле одного из красноярских детских садов пытались взорвать автомобиль

15 Сентября 2021 г.
Машина принадлежала финансовому эксперту
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

15 Сентября 2021 г.
Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений
Новости Красноярска: На ул. Абытаевской подожгли 3-этажный частный дом

На ул. Абытаевской подожгли 3-этажный частный дом

16 Сентября 2021 г.
Сгорели личное имущество и мебель
Новости Красноярска: В Ленинском районе после реконструкции запустили один из самых старинных фонтанов Красноярска

В Ленинском районе после реконструкции запустили один из самых старинных фонтанов Красноярска

16 Сентября 2021 г.
На реконструкцию потратили 600 тыс рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru