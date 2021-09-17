Cотрудница банка помешала ачинцу перевести мошенникам 700 тысяч рублей

В Ачинске сотрудница одного из банков не дала мужчине перевести 700 тысяч рублей на счёт мошенников. 33-летня женщина заметила неладное и порекомендовала клиенту обратится в полицию. Благодаря ей, аферисты получили от мужчины всего 135 тысяч рублей.

Сейчас оперативники ищут преступников. Сам мужчина признался, что не осознавал своих действий. В себя он пришёл только после лов женщины «Вы что творите!».

По словам 48-летнего потерпевшего, с ним связался специалист банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы избежать этого, мужчине предложили взять кредит на 700 тысяч рублей. Требования он выполнил и начал переводить деньги на счета, которые ему сообщили аферисты.

В этот момент к нему подошла сотрудница банка и остановила его.