В Красноярске водитель насмерть сбил пешехода

Вечером 16 сентября на улице Воронова пьяный водитель автомобиля Kia сбил 31-летнего пешехода. От удара мужчина погиб на месте. Происшествие попало на камеру уличного наблюдения.

Осмотр водителя показал, что он был пьян: алкотестер показал 1,3 мг/л. Вдобавок он никогда не учился в автошколе и прав на вождение не получал.

«В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ», — рассказали в ГИБДД.

На хозяйку авто составили административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Кем она приходилась виновнику – неизвестно.