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В Красноярске водитель насмерть сбил пешехода

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Красноярск
09:35 17 Сентября 2021
красноярск, происшествия
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Вечером 16 сентября на улице Воронова пьяный водитель автомобиля Kia сбил 31-летнего пешехода. От удара мужчина погиб на месте. Происшествие попало на камеру уличного наблюдения.

Осмотр водителя показал, что он был пьян: алкотестер показал 1,3 мг/л. Вдобавок он никогда не учился в автошколе и прав на вождение не получал.

«В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ», — рассказали в ГИБДД.

На хозяйку авто составили административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Кем она приходилась виновнику – неизвестно.

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