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Житель Ачинска задержан полицией за серию ограблений

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Красноярск
10:00 16 Сентября 2021
в красноярском крае, грабеж
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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39-летнего жителя Ачинска задержали после серии неудачных ограблений. Первой целью он выбрал магазин в родном городе, второй – в Назарово. 

Первое ограбление было неудачным. Злоумышленник одел маску, перепрыгнул через прилавок и потребовал отдать деньги. Продавщица оказалась не робкого десятка и начала громко звать на помощь. Её крики услышал один из прохожих, зашёл в магазин и спугнул преступника. Прибывшие полицейские получили от женщины описание грабителя.

«Сотрудники уголовного розыска, изъяв видео с камеры наблюдения в магазине, а также принимая во внимание описание продавца, установили личность злоумышленника, который неоднократно попадал в их поле зрения за совершение имущественных преступлений. Ориентировка на подозреваемого была направлена в органы внутренних дел соседних населенных пунктов, куда злоумышленник мог отправиться», – рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

Второй раз ему повезло. В Назарово налётчик, угрожая ножом, потребовал от продавца отдать деньги и продукты. Напуганная женщина выполнила его требования. В результате нападавший завладел 12 тысячами рублей, сигаретами и алкоголем.

В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Грабёж» и «Разбой». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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