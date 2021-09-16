Житель Ачинска задержан полицией за серию ограблений

39-летнего жителя Ачинска задержали после серии неудачных ограблений. Первой целью он выбрал магазин в родном городе, второй – в Назарово.

Первое ограбление было неудачным. Злоумышленник одел маску, перепрыгнул через прилавок и потребовал отдать деньги. Продавщица оказалась не робкого десятка и начала громко звать на помощь. Её крики услышал один из прохожих, зашёл в магазин и спугнул преступника. Прибывшие полицейские получили от женщины описание грабителя.

«Сотрудники уголовного розыска, изъяв видео с камеры наблюдения в магазине, а также принимая во внимание описание продавца, установили личность злоумышленника, который неоднократно попадал в их поле зрения за совершение имущественных преступлений. Ориентировка на подозреваемого была направлена в органы внутренних дел соседних населенных пунктов, куда злоумышленник мог отправиться», – рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

Второй раз ему повезло. В Назарово налётчик, угрожая ножом, потребовал от продавца отдать деньги и продукты. Напуганная женщина выполнила его требования. В результате нападавший завладел 12 тысячами рублей, сигаретами и алкоголем.

В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Грабёж» и «Разбой». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.