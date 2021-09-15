Красноярец пытался обмануть женщину, сожитель которой попал в СИЗО за сбыт наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры.

В сообщении сказано, что летом 2021 года мужчина узнал от своих знакомых о том, что один из жителей города отправился под суд. Злоумышленник связался с подругой наркодилера и предложил ей вытащить сожителя из-под стражи за 400 тысяч рублей.

Но обмануть женщину не удалось. Она обратилась в полицию и 19 июля афериста задержали при передаче денег. Его обвиняют в покушении на мошенничество (статья 159 УК РФ). Судить его будут в суде Советского района.

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