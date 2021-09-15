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«На барабане сектор приз»: красноярец выиграл наркотики и попал под суд

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Красноярск
16:26 15 Сентября 2021
красноярск, наркотики, лотерея
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Молодой красноярец выиграл в интернете 10 гашиша и попал под суд, сообщает суд Свердловского района.

Розыгрыш проводился одним из наркомагазинов в даркнете. Свой приз молодой человек должен был забрать в закладке по координатам.

У организаторов явно было чувство юмора, ведь посылку спрятали в СНТ «Территория здоровья». Парень отправился искать свой приз и попал в руки правоохранителей.

Для него это уже не первый раз. В 2019 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за покушение на покупку наркотиков. В этот раз наказание было мягче – всего 10 месяцев условного срока. 

Фото: © Табылды Кадырбеков / РИА Новости

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