«На барабане сектор приз»: красноярец выиграл наркотики и попал под суд

Молодой красноярец выиграл в интернете 10 гашиша и попал под суд, сообщает суд Свердловского района.

Розыгрыш проводился одним из наркомагазинов в даркнете. Свой приз молодой человек должен был забрать в закладке по координатам.

У организаторов явно было чувство юмора, ведь посылку спрятали в СНТ «Территория здоровья». Парень отправился искать свой приз и попал в руки правоохранителей.

Для него это уже не первый раз. В 2019 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за покушение на покупку наркотиков. В этот раз наказание было мягче – всего 10 месяцев условного срока.

Фото: © Табылды Кадырбеков / РИА Новости