15 сентября
Красноярск
погода +13 °C
72.72
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Возле одного из красноярских детских садов пытались взорвать автомобиль

Главная Происшествия
Красноярск
14:43 15 Сентября 2021
красноярск, бомба, детсад
версия для печати Ico_print

Возле одного из детских садов Красноярска нашли подозрительный предмет. На снимке видно, как в канистру, стоящую возле автомобиля, опущены провода. На место выехали инженеры-сапёры краевой Росгвардии, сообщается на сайте ведомства.

Осмотрев предмет специалисты вынесли вердикт: опасности не представляет. После этого его передали следователям.

На телеграм-канале Life Shot версия событий более расширенная. Сообщается, что автомобиль принадлежал одной из мам, которая работает финансовым экспертом в банке. Среди возможных причин минирования называют конфликт с начальством и проблемы в семье. Само взрывное устройство было собрано некачественно, искра прошла, но взрыва не последовало. 

Возбуждено дело по двум статьям – «Приготовление к преступлению» и «Умышленное уничтожение имущества».

Фото: https://24.rosguard.gov.ru

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске будут судить мужчину, который украл и сдал на металлом три гаража

В Красноярске будут судить мужчину, который украл и сдал на металлом три гаража

15 Сентября 2021 г.
Ущерб составили 462 тысячи рублей
Новости Красноярска: Жительница Красноярска погибла после схода ледника на Домбае

Жительница Красноярска погибла после схода ледника на Домбае

15 Сентября 2021 г.
Из тургруппы в шесть человек, пострадали трое
Новости Красноярска: На одной из строек Красноярска загорелся строительный мусор

На одной из строек Красноярска загорелся строительный мусор

14 Сентября 2021 г.
Угрозы другим зданиям нет
Новости Красноярска: Красноярка получила травму в автобусе № 63

Красноярка получила травму в автобусе № 63

14 Сентября 2021 г.
На место прибыло два экипажа ДПС
Новости Красноярска: Ревнивый красноярец убил двух человек во время игры в шахматы

Ревнивый красноярец убил двух человек во время игры в шахматы

14 Сентября 2021 г.
Во время игры молодой человек приревновал сожительницу к противникам
Новости Красноярска: Детский сад Красноярска оцепили из-за сообщения о подозрительном предмете

Детский сад Красноярска оцепили из-за сообщения о подозрительном предмете

13 Сентября 2021 г.
«Подозрительным предметом» оказалась канистра для бензина с коробкой и проводами
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса ожидает жителей Красноярского края в конце октября

Очередная волна коронавируса ожидает жителей Красноярского края в конце октября

14 Сентября 2021 г.
Болеть будут не вакцинированные и не переболевшие Covid-19
Новости Красноярска: Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

14 Сентября 2021 г.
Прощание с ней состоится 16 сентября
Новости Красноярска: Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

10 Сентября 2021 г.
Похороны великого актера пройдут сегодня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru