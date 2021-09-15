Возле одного из красноярских детских садов пытались взорвать автомобиль

Возле одного из детских садов Красноярска нашли подозрительный предмет. На снимке видно, как в канистру, стоящую возле автомобиля, опущены провода. На место выехали инженеры-сапёры краевой Росгвардии, сообщается на сайте ведомства.

Осмотрев предмет специалисты вынесли вердикт: опасности не представляет. После этого его передали следователям.

На телеграм-канале Life Shot версия событий более расширенная. Сообщается, что автомобиль принадлежал одной из мам, которая работает финансовым экспертом в банке. Среди возможных причин минирования называют конфликт с начальством и проблемы в семье. Само взрывное устройство было собрано некачественно, искра прошла, но взрыва не последовало.

Возбуждено дело по двум статьям – «Приготовление к преступлению» и «Умышленное уничтожение имущества».

Фото: https://24.rosguard.gov.ru