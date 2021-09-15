В Красноярске будут судить мужчину, который украл и сдал на металлом три гаража

В Центральный районный суд Красноярска передали дело мужчины, который украл и сдал на металлолом три гаража. Ущерб от действий его действий превысил 450 тысяч рублей.

В городской полиции рассказали, что с территории одного гаражных кооперативов центрального района пропал гараж. Заявление от хозяина постройки поступило в апреле этого года. Он оценил ущерб в 15 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что гараж вывезли с помощью грузовика в один из пунктов приёма металлолома. Там сообщили, что деньги за металл получил ранее судимый 24-летний красноярец.

После поимки мужчины выяснилось, что на его счету ещё две подобные кражи. Следователи МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Материалы дела передали в суд. Вор гаражей грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости