15 сентября
Красноярск
погода +3 °C
72.72
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Красноярска погибла после схода ледника на Домбае

Главная Происшествия
Красноярск
09:27 15 Сентября 2021
красноярка, гибель, гора
версия для печати Ico_print

При сходе ледника Алибек в Карачаево-Черкесии погибли 47-летняя жительница Красноярска и 27-летняя москвичка. Как сообщают в Карачаевской больнице Батыра Хапаева, ещё одна женщина серьёзно пострадала.

«Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики. Другие туристки не пострадали, в зоне обрушения ледника сейчас нет людей – жителей поселка, или туристов, чьей жизни может угрожать опасность. В ближайшее время проход по данному эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов», – рассказал глава региона Рашид Темрезов в Instagram

Ледник вблизи поселка Домбай сошёл 14 сентября. В это время там находилась туристическая группа из 6 человек. Снег и лёт сошёл на трех женщин, пока они фотографировались. Обвал случился на высоте около 2200 метров. Сообщается, что группа не регистрировала свой маршрут в МЧС.

Фото: МЧС России Карачаево-Черкесской Республике              

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На одной из строек Красноярска загорелся строительный мусор

На одной из строек Красноярска загорелся строительный мусор

14 Сентября 2021 г.
Угрозы другим зданиям нет
Новости Красноярска: Красноярка получила травму в автобусе № 63

Красноярка получила травму в автобусе № 63

14 Сентября 2021 г.
На место прибыло два экипажа ДПС
Новости Красноярска: Ревнивый красноярец убил двух человек во время игры в шахматы

Ревнивый красноярец убил двух человек во время игры в шахматы

14 Сентября 2021 г.
Во время игры молодой человек приревновал сожительницу к противникам
Новости Красноярска: Детский сад Красноярска оцепили из-за сообщения о подозрительном предмете

Детский сад Красноярска оцепили из-за сообщения о подозрительном предмете

13 Сентября 2021 г.
«Подозрительным предметом» оказалась канистра для бензина с коробкой и проводами
Новости Красноярска: Красноярец крал дорогой алкоголь в Железнодорожном районе

Красноярец крал дорогой алкоголь в Железнодорожном районе

13 Сентября 2021 г.
Момент краж попал на камеры магазина
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина похитил у друга 140 тысяч

В Красноярске мужчина похитил у друга 140 тысяч

13 Сентября 2021 г.
Он уверил приятеля, что деньги искать бесполезно
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

14 Сентября 2021 г.
Прощание с ней состоится 16 сентября
Новости Красноярска: В следующем году зарплаты бюджетников вырастут

В следующем году зарплаты бюджетников вырастут

10 Сентября 2021 г.
Выплаты коснутся тех, кого не коснулись «майские указы»
Новости Красноярска: Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

10 Сентября 2021 г.
Похороны великого актера пройдут сегодня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru