Жительница Красноярска погибла после схода ледника на Домбае

При сходе ледника Алибек в Карачаево-Черкесии погибли 47-летняя жительница Красноярска и 27-летняя москвичка. Как сообщают в Карачаевской больнице Батыра Хапаева, ещё одна женщина серьёзно пострадала.

«Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики. Другие туристки не пострадали, в зоне обрушения ледника сейчас нет людей – жителей поселка, или туристов, чьей жизни может угрожать опасность. В ближайшее время проход по данному эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов», – рассказал глава региона Рашид Темрезов в Instagram

Ледник вблизи поселка Домбай сошёл 14 сентября. В это время там находилась туристическая группа из 6 человек. Снег и лёт сошёл на трех женщин, пока они фотографировались. Обвал случился на высоте около 2200 метров. Сообщается, что группа не регистрировала свой маршрут в МЧС.

Фото: МЧС России Карачаево-Черкесской Республике