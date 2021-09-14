Ревнивый красноярец убил двух человек во время игры в шахматы

Красноярец совершил двойное убийство из-за ревности. Всё произошло на улице Волжская 12 сентября. Двое 34-летних мужчин пришли в гости к свои друзьям. Некоторое время спустя они вышли в подъезд и начали играть в шахматы. Чуть позже к ним присоединились 29-летний мужчина с подругой, живущие в этом же доме, сообщают в пресс-службе краевого следкома.

Во время игры молодой человек приревновал сожительницу к противникам – это привело к ссоре, а затем и к убийству. Ревнивец взял нож и нанёс потерпевшим смертельные ранения. Один из мужчин умер на месте, второй в «Красноярской межрайонной клинической больнице № 7».

Преступник задержан. Его обвиняют в «Убийстве двух лиц» (часть 2 статья 105 УК РФ). Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и допрашивает очевидцев.

Фото: krk.sledcom.ru