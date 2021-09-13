Сегодня утром из дежурной части ГУ МВД России по Красноярскому краю поступила информация про обнаружение подозрительного предмета у детсада на улице Александра Матросова.
Как пишут dela.ru, на место сразу выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа Росгвардии по Красноярскому краю. После осмотра они установили, что объект не опасен.
На фотографии, которую они разместили видно, что «подозрительным предметом» оказалась канистра для бензина с коробкой и проводами, которая была перевязана изолентой. Также рядом лежали перчатки.
Находку передали сотрудникам следственно-оперативной группы.
Детский сад Красноярска оцепили из-за сообщения о подозрительном предмете
Сегодня утром из дежурной части ГУ МВД России по Красноярскому краю поступила информация про обнаружение подозрительного предмета у детсада на улице Александра Матросова.