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Красноярец крал дорогой алкоголь в Железнодорожном районе

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Красноярск
15:38 13 Сентября 2021
кража, красноярск, алкоголь
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Жителя Красноярска задержали по подозрению в серии краж дорогого алкоголя. Мужчина три раза приходил в один из супермаркетов Железнодорожного района и выносил оттуда спиртное в своём рюкзаке. Момент краж попал на камеры магазина.

Заявление поступило от представителя продуктового магазина. Алкогольный вор похитил и супермаркета алкоголя на общую сумму более 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Теперь 31-летнему вору грозит до 2 лет колонии. Его обвиняют в «Мелком хищении» (статья 158.1) и «Краже» ( часть 1 статьи 158 УК РФ).

 

 

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