Красноярец крал дорогой алкоголь в Железнодорожном районе

Жителя Красноярска задержали по подозрению в серии краж дорогого алкоголя. Мужчина три раза приходил в один из супермаркетов Железнодорожного района и выносил оттуда спиртное в своём рюкзаке. Момент краж попал на камеры магазина.

Заявление поступило от представителя продуктового магазина. Алкогольный вор похитил и супермаркета алкоголя на общую сумму более 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Теперь 31-летнему вору грозит до 2 лет колонии. Его обвиняют в «Мелком хищении» (статья 158.1) и «Краже» ( часть 1 статьи 158 УК РФ).