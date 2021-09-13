В Красноярске мужчина похитил у друга 140 тысяч

В Дудинке ранее судимый местный житель украл у своего приятеля 140 тысяч рублей. О произошедшем в полиции узнали от знакомых пострадавшего.

Злоумышленник имел доступ к банковской карте потерпевшего и помогал тому проводить различные операции с деньгами. Однажды, он решил украсть со счёта 140 тысяч. Он перевёл деньги на счёт ещё одного своего знакомого, обналичил и потратил.

Обнаружив пропажу, хозяин денег пожаловался на это своему «другу», а тот уверил его, что деньги украли мошенники и полиция не сможет их найти.

Однако, полиция быстро нашла вора. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158. Ему грозит грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 6 лет.