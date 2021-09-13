Красноярка потеряла записку с пин-кодами и лишилась 59 тысяч рублей

Житель Красноярска украл 59 тысяч рублей с банковских карт жительницы Солнечного. Злоумышленнику помогла забывчивость женщины: мужчина нашёл её кошелёк, а в нём – карты и записку с пин-кодами.

Пропажу денег потерпевшая заметила, когда ей через «мобильный банк» стали приходить уведомления о снятии денег. Получив заявление о краже, полицейские принялись искать воришку. Им оказался 38-летний мужчина. Как рассказали в ведомстве, потратить деньги он не успел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158. Его могут наказать штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 6 лет.