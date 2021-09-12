В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку Boeing

В аэропорту Красноярска из-за поломки приземлился самолет Boeing 767, выполнявший рейс из Анталии во Владивосток.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, причиной аварийной посадки Боинга в аэропорту Красноярска стал отказ гидросистемы самолета.

«По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка, случившегося с самолетом Boeing 767. Предварительно установлено, что 11 сентября 2021 года в 20:41 местного времени (16:41 мск) самолет Boeing 767 вылетел из аэропорта Антальи, следовал в аэропорт Владивостока. В процессе полета сработала сигнализация - отказ гидросистемы», - сообщили в следственном комитете.

По этой причине командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в красноярском аэропорту Емельяново. На борту авиасудна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. По информации пресс-службы аэропорта Красноярска, борт принадлежит авиакомпании Azur Air. Пока пассажиры ожидают борт из Москвы для продолжения полета им будет предоставлено горячее питание и вода.

Фото: Александр Жуковец