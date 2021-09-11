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В Красноярске отстранили от работы оскорблявшую учеников учительницу гимназии

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Красноярск
12:30 11 Сентября 2021
образование, красноярск, происшествия, общество
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В красноярской гимназии №13 отстранили от работы преподавателя за оскорбления учеников. Об этом сообщает телеграм-канал "Борус".

Оказалось, что два года назад учительница уже попадала в подобный скандал, подравшись с учениками прямо во время урока. Спустя два года родители учеников не выдержали и написали коллективную жалобу. Родители учеников заявили, что учитель кричит на детей, называет их "медленными черепахами" и "глупыми" и доводит некоторых школьников до слез.

Изначально родители обращались к руководству гимназии, но это никак не повлияло на поведение педагога, поэтому родители перенаправили заявление в министерство образования и краевую прокуратуру.

По информации "Боруса", сейчас педагог отстранена от занятий и решается вопрос об её увольнении.

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