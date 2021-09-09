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Полиция арестовала красноярца за махинации со штрихкодами

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Красноярск
16:46 9 Сентября 2021
красноярск, мошенник
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29-летнего жителя Красноярска задержали за мошенничество со штрихкодами. Аферист переклеил маркер на бытовой технике, чтобы купить её задёшево. Так, стиральная машина Karcher за 42 тысячи обошлась ему всего в 8 тысяч.

Тревогу забил продавец магазина строительных товаров в Октябрьском районе города, где мужчина делал покупки. Засомневавшись в цене товара, сотрудники магазина просмотрели камеры наблюдения и раскрыли обман. 

Обманщика задержали прибывшие на место росгвардейцы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства. 

Фото: © Игорь Зарембо / РИА Новости

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