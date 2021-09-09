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В Красноярске на пробежке умер мужчина

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Красноярск
15:33 9 Сентября 2021
смерть, красноярск
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Инцидент произошел днём 9 сентября во дворе одной из школ Советского района Красноярска. Мужчина в возрасте 68-ми лет умер во время бега на стадионе. Точная причина смерти не известна. Очевидцы трагедии сообщают, что пенсионер часто приходил заниматься спортом во двор школы.

Все произошло рядом с МБОУ СОШ №18 на улице Урванцева, 10а. Происходящее заснял один из очевидцев и разместил в инстаграме «ЧП Красноярск». В комментариях под записью пишут, что до приезда скорой помощи мужчину пытался реанимировать прохожий.

«Возможно человек бегал, занимался спортом, но что-то пошло не так. Бывает что резко человеку может стать плохо, хотя до этого он чувствовал себя хорошо», – пишет один из пользователей.

Фото: instagram.com/chpkrsk 

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