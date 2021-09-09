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В Красноярске мужчина спрыгнул в Енисей с Коммунального моста и погиб

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Красноярск
12:40 9 Сентября 2021
происшествия, красноярск, мост
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Трагедия произошла в Красноярске накануне, 8 сентября. С Коммунального моста в реку упал мужчина. Об этом сообщается в сводке КГКУ "Спасатель". Очевидцы происшествия позвонили в службу "112". 

Спасатели, приехавшие на место трагедии, помочь упавшему уже не смогли: мужчина был мертв. Тело достали из реки и передали сотрудникам полиции.

Официальных комментариев о произошедшем правоохранительные органы не давали. Подробности уточняются. 

Напомним, 6 сентября Sibnovosti.ru сообщали о том, что житель Красноярска едва не спрыгнул с моста в реку, но очевидцы предотвратили трагедию, позвонив в службу спасения.

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