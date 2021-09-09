В Красноярске мужчина спрыгнул в Енисей с Коммунального моста и погиб

Трагедия произошла в Красноярске накануне, 8 сентября. С Коммунального моста в реку упал мужчина. Об этом сообщается в сводке КГКУ "Спасатель". Очевидцы происшествия позвонили в службу "112".

Спасатели, приехавшие на место трагедии, помочь упавшему уже не смогли: мужчина был мертв. Тело достали из реки и передали сотрудникам полиции.

Официальных комментариев о произошедшем правоохранительные органы не давали. Подробности уточняются.

Напомним, 6 сентября Sibnovosti.ru сообщали о том, что житель Красноярска едва не спрыгнул с моста в реку, но очевидцы предотвратили трагедию, позвонив в службу спасения.