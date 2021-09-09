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Жительница Курагино незаконно вырубила древесины на 8 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:30 9 Сентября 2021
вырубка, мошенники, в красноярском крае
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В Курагинском районе женщина подделала разрешения на рубку и заготовила древесины на 8 млн рублей. 

Следователи выяснили, что жительница посёлка Курагино уговорила 15 местных жителей оформить на неё доверенность на заключения сделок с лесом. После этого, она изготовила поддельные разрешения на жилищное строительство по месту жительства своих 15 знакомых и скупила весь лес на участках у лесничества. Срубленные деревья женщина использовала на свое усмотрение.

Прокуратура отправила собранные данные в следственные органы для для решения вопроса об уголовном преследовании. Женщине грозит наказание за подделку документов.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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