Жительница Курагино незаконно вырубила древесины на 8 млн рублей

В Курагинском районе женщина подделала разрешения на рубку и заготовила древесины на 8 млн рублей.

Следователи выяснили, что жительница посёлка Курагино уговорила 15 местных жителей оформить на неё доверенность на заключения сделок с лесом. После этого, она изготовила поддельные разрешения на жилищное строительство по месту жительства своих 15 знакомых и скупила весь лес на участках у лесничества. Срубленные деревья женщина использовала на свое усмотрение.

Прокуратура отправила собранные данные в следственные органы для для решения вопроса об уголовном преследовании. Женщине грозит наказание за подделку документов.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости