В Красноярске горел жилой дом на Марата

Вечером 8 сентября в Красноярске на ул. Марата, 24 произошел пожар в жилом деревянном доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт пожарной охраны в 18.45 часов по местному времени. К моменту, когда на место происшествия прибыл пожарный расчет, горел жилой дом и надворные постройки. Также сохранялась угроза перехода огня на кровлю жилого дома.

"Площадь пожара составила 130 кв.м. В тушении принимали участие 7 АЦ и более 20 человек личного состава", - говорится в сообщении​.

Пожар был локализован в 19.25 часов. Причину возгорания предстоит установить дознавателям ГУ МЧС по региону.

Соседи погорельцев незадолго до начала пожара слышали несколько хлопков, поэтому предположили, что причиной мог стать взрыв бытового газа.

Фото: Александр Жуковец/Sibnovosti.ru