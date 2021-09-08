Исполнять обязанности погибшего министра будет Александр Чуприян

Александр Чуприян назначен на должность временно исполняющего обязанности главы МЧС России, сообщает РБК со ссылкой на источник в МЧС.

Напомним, что глава МЧС погиб на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Евгений Зиничев пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора, но упал вместе с ним.

Владимир Путин уже выразил свои соболезнования:

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», – сообщает пресс-служба Кремля.

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