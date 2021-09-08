В Иланском районе 61-летний водитель сбил трехлетнего ребенка и скрылся с места аварии

Личность водителя, допустившего наезд на трехлетнего ребенка и покинувшего место происшествия, установили сотрудники ГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие произошло в конце августа в городе Иланский. Неустановленный водитель, выезжая с прилегающей части магазина, совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая шла вместе со своей мамой по краю проезжей части. С места происшествия нарушитель скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщал.

"Пострадавшего ребенка госпитализировали попутным транспортном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. - Там ее осмотрели специалисты и оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, ребенок получил незначительные травмы".

Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Иланскому району, изучив камеры наружного видеонаблюдения и показания свидетелей, установили автомобиль, а затем и водителя, сбившего ребенка. Им оказался 61-летний местный житель.

В отношении мужчины составили административный материал, а мировой суд Иланского района назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.

Фото: ГУ МВД по региону