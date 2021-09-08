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В Иланском районе 61-летний водитель сбил трехлетнего ребенка и скрылся с места аварии

Главная Происшествия
Красноярск
12:25 8 Сентября 2021
в красноярском крае, происшествия, общество
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Личность водителя, допустившего наезд на трехлетнего ребенка и покинувшего место происшествия, установили сотрудники ГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие произошло в конце августа в городе Иланский. Неустановленный водитель, выезжая с прилегающей части магазина, совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая шла вместе со своей мамой по краю проезжей части. С места происшествия нарушитель скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщал.

"Пострадавшего ребенка госпитализировали попутным транспортном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. - Там ее осмотрели специалисты и оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, ребенок получил незначительные травмы".

Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Иланскому району, изучив камеры наружного видеонаблюдения и показания свидетелей, установили автомобиль, а затем и водителя, сбившего ребенка. Им оказался 61-летний местный житель. 

В отношении мужчины составили административный материал, а мировой суд Иланского района назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.

Фото: ГУ МВД по региону

Происшествия / НОВОСТИ
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