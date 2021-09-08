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Уголовная ответственность грозит браконьерам, устроившим варварскую охоту на медведя в Козульском районе

Главная Происшествия
Красноярск
12:00 8 Сентября 2021
общество, происшествия, браконьер, медведь, в красноярском крае
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Фигурантами уголовного дела могут стать браконьеры, которые решили незаконно медведя в Козульском районе. Мало того, что нарушители использовали запрещенные способы охоты на медведя, так и видеозапись их варварской охоты оказалась опубликованной в социальных сетях.

Личности браконьеров и место охоты без труда установили инспекторы охотнадзора Минэкологии края и сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что охотились нарушители даже без разрешительных документов. 

"Своими действиями браконьеры нанесли окружающей среде ущерб в размере 180 тысяч рублей, - сообщается на сайте правительства региона. - Теперь им грозит уголовная ответственность".

Сезон охоты в Красноярском крае уже открыт, в охотугодьях усилено патрулирование опергрупп. Специалисты напоминают: за нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут не только оштрафовать, но и лишить права охоты на срок до двух лет с конфискацией орудий охоты.

О фактах браконьерства можно оперативно сообщать в Минэкологии края по телефону 8 (391) 227-72-59. Также информацию можно передать позвонив по телефонам государственных охотничьих инспекторов в районах края.

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