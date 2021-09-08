В Красноярске пропала 14-летняя девочка

В Красноярске пропала 14-летняя Валентина Котова. Об этом сообщается на официальной странице группы «Поиск пропавших детей» в социальной сети "ВКонтакте".

Девочка пропала накануне, 7 сентября. Валентина ушла из дома, расположенного по пр. Машиностроителей,17, в 7 часов утра и пропала.

На вид девушке около 16 лет, рост 160-170 см. Из особых примет - татуировка в виде сердца на предплечье. Валентина ушла из дома в зеленой куртке, голубых джинсах, чёрных кроссовках с белой подошвой, сообщают волонтеры группы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей Валентины Котовой, просят сообщить по телефонам: 8 (391) 266-94-18 (дежурная часть ОП 8) или 8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).