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В Назаровском районе 6-летний мальчик угодил под колеса внедорожника

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 8 Сентября 2021
общество, происшествия, дтп, ребенок, в красноярском крае
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в селе Дорохово Назаровского района. Шестилетний мальчик вместе о свой матерью находились возле автомобиля и в какой-то момент малыш резко выбежал на дорогу, угодив прямиком под колеса внедорожника УАЗ ХАНТЕР. 

Мать ребенка пыталась в последний момент схватить сына, но избежать аварии не удалось. К счастью, ребенок получил лишь незначительные травмы, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Назаровский». Управлял автомобилем 62-летний мужчина, который прошел медицинское освидетельствование. водитель был трезв, уточняется в сообщении. 

Как отмечают в Госавтоинспекции, очень часто в момент ДТП с участием несовершеннолетних, родители детей находятся рядом.

"Зачастую в момент автоаварии рядом находились взрослые, но они отвлеклись. Детей дошкольного возраста нельзя одних отпускать на улицу. возле дороги и во дворе взрослые всегда должны держать ребенка за руку, - поясняют в пресс-службе ведомства. - Стоящие автомобили, кусты и деревья, или предметы, ограничивающие полный контроль за дорогой водителям следует воспринимать, как потенциальную опасность. Ведь в любой момент из-за них неожиданно может появиться пешеход или велосипедист".

 

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