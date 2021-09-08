В Назаровском районе 6-летний мальчик угодил под колеса внедорожника

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в селе Дорохово Назаровского района. Шестилетний мальчик вместе о свой матерью находились возле автомобиля и в какой-то момент малыш резко выбежал на дорогу, угодив прямиком под колеса внедорожника УАЗ ХАНТЕР.

Мать ребенка пыталась в последний момент схватить сына, но избежать аварии не удалось. К счастью, ребенок получил лишь незначительные травмы, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Назаровский». Управлял автомобилем 62-летний мужчина, который прошел медицинское освидетельствование. водитель был трезв, уточняется в сообщении.

Как отмечают в Госавтоинспекции, очень часто в момент ДТП с участием несовершеннолетних, родители детей находятся рядом.