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На заимке у сибирской отшельницы Агафьи Лыковой случился пожар

Главная Происшествия
Красноярск
09:35 8 Сентября 2021
общество, происшествия, хакасия, пожар
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Накануне на заимке отшельницы Агафьи Лыковой случился пожар. Как сообщают представители  МЧС республики, загорелся старый сарай. На помощь Агафье Лыковой пришли волонтеры, именно они потушили возгорание.

К счастью, помощь подоспела вовремя и огонь не нанес ущерба дому, где проживает сама Лыкова. В результате пожара повреждены  лишь крыша и потолок старого сарая. Не пострадала и сама отшельница.

Сегодня утром на заимку вылетел вертолет МЧС России МИ-8 с рабочей группой Главного управления. Спасатели и представители санавиации после того, как прибудут на место, дадут полную оценку ситуации.

Напомним, сибирская отшельница Агафья Лыкова проживает на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии. 

Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

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