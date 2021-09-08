На заимке у сибирской отшельницы Агафьи Лыковой случился пожар

Накануне на заимке отшельницы Агафьи Лыковой случился пожар. Как сообщают представители МЧС республики, загорелся старый сарай. На помощь Агафье Лыковой пришли волонтеры, именно они потушили возгорание.

К счастью, помощь подоспела вовремя и огонь не нанес ущерба дому, где проживает сама Лыкова. В результате пожара повреждены лишь крыша и потолок старого сарая. Не пострадала и сама отшельница.

Сегодня утром на заимку вылетел вертолет МЧС России МИ-8 с рабочей группой Главного управления. Спасатели и представители санавиации после того, как прибудут на место, дадут полную оценку ситуации.

Напомним, сибирская отшельница Агафья Лыкова проживает на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия