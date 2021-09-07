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Двух пропавших на Кузбассе девочек нашли мёртвыми

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Красноярск
16:25 7 Сентября 2021
кузбасс, дети, убийство
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В Киселевске нашли тела пропавших 6 сентября 10-летних девочек. Подозреваемого уже задержали. Им оказался ранее судимый за «насильственные действия сексуального характера» 41-летний мужчина. На допросе он признался, что что изнасиловал и задушил школьниц. 

Напомним, что девочки ушли в школу 6 сентбяря, в 8:00 и не вернулись домой. Их поисками занимались крупные силы полиции. В соцсетях опубликовано видео с уличной камеры наблюдения на котором видно, что девочки идут с незнакомым мужчиной. До этого в интернете появилась запись, на которой мужчина покупает школьницам сладости в магазине.

Фото: VSE42 Ru

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