Двух пропавших на Кузбассе девочек нашли мёртвыми

В Киселевске нашли тела пропавших 6 сентября 10-летних девочек. Подозреваемого уже задержали. Им оказался ранее судимый за «насильственные действия сексуального характера» 41-летний мужчина. На допросе он признался, что что изнасиловал и задушил школьниц.

Напомним, что девочки ушли в школу 6 сентбяря, в 8:00 и не вернулись домой. Их поисками занимались крупные силы полиции. В соцсетях опубликовано видео с уличной камеры наблюдения на котором видно, что девочки идут с незнакомым мужчиной. До этого в интернете появилась запись, на которой мужчина покупает школьницам сладости в магазине.

Фото: VSE42 Ru