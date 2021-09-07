В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

Личность водителя, который вечером 6 сентября совершил смертельное ДТП на проспете имени Газеты "Красноярский рабочий", установлена. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

Напомним, накануне водитель автомобиля ВАЗ сбил пенсионера, который перебегал дорогу в неположенном месте, в 150 метрах от регулируемой «зебры». В результате аварии 68-летний красноярец скончался от полученных травм на месте происшествия, а водитель ВАЗ с места происшествия скрылся, оставив транспортное средство на месте аварии.

Правоохранители оперативно установили личность водителя. Им оказался 19-летний житель краевого центра.

Теперь госавтоинспекторам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

"За оставление места ДТП предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток", - напоминают в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД