В Железногорске безработный продавал через сайт несуществующие пиломатериалы



Не новую, но вполне действенную схему незаконной наживы, реализовал 32-летний житель Железногорска. Чтобы заработать, мужчина не придумал ничего лучше, как продавать через сайт несуществующие пиломатериалы. На объявление о продаже, которое он разместил на сайте бесплатных объявлений, отреагировала 26-летняя женщина. Она хотела приобрести стройматериалы для своего отца и отправила своему ему контакт продавца. Мужчины созвонились и договорились о том, что доски и брус на сумму 35 тысяч рублей будут доставлены уже на следующий день.

Злоумышленник попросил в качестве аванса перевести ему 5 тысяч рублей, а следом потребовал еще 10 тысяч. Когда ему на счет поступили деньги, он заблокировал номер телефона и перестал выходить на связь. Когда на следующий день покупатель не получил пиломатериалы, вместе с дочерью он отправился в полицию.

Личность афериста правоохранители установили очень быстро и вскоре безработный ранее судимый подозреваемый был задержан в Сосновоборске, где проживал у знакомого. Мужчину взяли под стражу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские проводят проверку на причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям. А предприимчивому сидельцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о необходимости быть внимательными при проведении онлайн-сделок.

"Не торопитесь переводить денежные средства, если не уверены в надежности другой стороны. Обязательно ищите отзывы других пользователей и оплачивайте товар или услугу только по факту их получения, - говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорска. - Если вы пострадали от действий мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру «102».