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Красноярец разгромил ветклинику из-за смерти питомца

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Красноярск
13:05 6 Сентября 2021
красноярск, животные
Фотография © Кирилл Сатаров
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В Красноярске хозяин разгромил ветклинику в Советском районе из-за смерти питомца. Красноярцы в соцсетях предположили, что речь идёт о клинике «Бетховен».

«Что-то мне подсказывает, что это в/к "Бетховен". Уже читал на Флампе и не только негативные отзывы. Хотя могу и ошибаться», – пишет один из пользователей в паблике Советского района во «Вконтакте».

Мужчина был постоянным клиентом клиники и в этот раз оставил своего пса на процедуры. Однако во время лечения животное скончалось. Узнав о случившимся от работников по телефону, разъярённый красноярец взял топор, пришёл в поликлинику и разбил телевизор, а также стойку администратора. Люди не пострадали. 

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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