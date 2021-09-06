Красноярец разгромил ветклинику из-за смерти питомца

В Красноярске хозяин разгромил ветклинику в Советском районе из-за смерти питомца. Красноярцы в соцсетях предположили, что речь идёт о клинике «Бетховен».

«Что-то мне подсказывает, что это в/к "Бетховен". Уже читал на Флампе и не только негативные отзывы. Хотя могу и ошибаться», – пишет один из пользователей в паблике Советского района во «Вконтакте».

Мужчина был постоянным клиентом клиники и в этот раз оставил своего пса на процедуры. Однако во время лечения животное скончалось. Узнав о случившимся от работников по телефону, разъярённый красноярец взял топор, пришёл в поликлинику и разбил телевизор, а также стойку администратора. Люди не пострадали.