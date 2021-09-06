В Красноярске мошенницы грабили пенсионеров под видом обследования на COVID-19

Уголовное дело в отношении двух жительниц Омска и Новосибирска, которые грабили пенсионеров, направила в суд прокуратура Железнодорожного района. мошенницы проникали в квартиры к доверчивым пожилым людям под видом обследования на COVID-19. До монета, пока злоумышленниц не задержали, они успели украсть более 150 тыс. рублей.

Как удалось выяснить следствию, преступницы орудовали на территории Красноярска всего несколько дней. в период с 24 по 26 января они приходили в квартиры к пожилым красноярцам, представлялись медицинскими работниками, после чего, под предлогом проведения осмотра на наличие заболевания COVID-19, осуществляли свою преступную деятельностью

Одна из преступниц отвлекала внимание хозяев, а вторая в это время крала ценные вещи, деньги и ювелирные украшения. Орудовали преступницы в Центральном, Железнодорожном, Советском районах Красноярска.