7 сентября
Красноярск
погода +3 °C
72.95
 
€ 86.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске мошенницы грабили пенсионеров под видом обследования на COVID-19

Главная Происшествия
Красноярск
13:00 6 Сентября 2021
общество, происшествия, кража, мошенник
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Уголовное дело в отношении двух жительниц Омска и Новосибирска, которые грабили пенсионеров, направила в суд прокуратура Железнодорожного района. мошенницы проникали в квартиры к доверчивым пожилым людям под видом обследования на COVID-19. До монета, пока злоумышленниц не задержали, они успели украсть более 150 тыс. рублей.

Как удалось выяснить следствию, преступницы орудовали на территории Красноярска всего несколько дней. в период с 24 по 26 января они приходили в квартиры к пожилым красноярцам,  представлялись медицинскими работниками, после чего, под предлогом проведения осмотра на наличие заболевания COVID-19, осуществляли свою преступную деятельностью

Одна из преступниц отвлекала внимание хозяев,  а вторая в это время крала ценные вещи, деньги и ювелирные украшения. Орудовали преступницы в Центральном, Железнодорожном, Советском районах  Красноярска.

"Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске безработный продавал через сайт несуществующие пиломатериалы

В Железногорске безработный продавал через сайт несуществующие пиломатериалы

6 Сентября 2021 г.
Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Красноярец разгромил ветклинику из-за смерти питомца

Красноярец разгромил ветклинику из-за смерти питомца

6 Сентября 2021 г.
Мужчина был постоянным клиентом клиники
Новости Красноярска: Под Красноярском 14-летний школьник попал в ДТП

Под Красноярском 14-летний школьник попал в ДТП

6 Сентября 2021 г.
Мальчик ехал на питбайке
Новости Красноярска: Местный житель срубил 36 берез в «Каратузском лесничестве»

Местный житель срубил 36 берез в «Каратузском лесничестве»

5 Сентября 2021 г.
Материальный ущерб оценен в 350 тыс. рублей
Новости Красноярска: В центре Красноярска водитель седана сбил женщину

В центре Красноярска водитель седана сбил женщину

4 Сентября 2021 г.
К приезду ГИБДД ни женщины, ни автомобиля на месте ДТП не было
Новости Красноярска: В Назаровском районе медведь пришёл к больнице

В Назаровском районе медведь пришёл к больнице

4 Сентября 2021 г.
Охотинспекторы считают, что хищника приманили нелегальные свалки
Новости компаний
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

3 Сентября 2021 г.
Вылечили от коронавируса ещё 450 человек
Новости Красноярска: Ещё 26 жителей Красноярского края умерли от коронавируса

Ещё 26 жителей Красноярского края умерли от коронавируса

2 Сентября 2021 г.
Под наблюдением врачей находятся 35 690 человек
Новости Красноярска: Возле ТРЦ «Планета» перевернулся автомобиль

Возле ТРЦ «Планета» перевернулся автомобиль

2 Сентября 2021 г.
Пострадавших нет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru