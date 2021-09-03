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Красноярца похитили и закрыли в реабилитационном центре

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Красноярск
15:00 3 Сентября 2021
красноярск, похищение, скр
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Следственный комитет Красноярского края расследует дело о похищении мужчины сотрудниками реабилитационного центра для зависимых «Беркут», сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые похитили мужчину 20 августа из его квартиры в Свердловском районе. В центре соцпомощи «Беркут», в деревне Таловка Большемуртинского района, его удерживали до 26 августа, пока его не освободили полицейские. В краевом следкоме сообщают, что в центр потерпевшего доставили по указанию родственников.

Сейчас похитители задержаны. Следователи выясняют все обстоятельства дела. Если преступный умысел подтвердится, то мужчинам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Фото: krk.sledcom.ru

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