В Красноярске полицией раскрыта серия ограблений пенсионерок

Двух жителей Березовского района задержали в краевого центра за серию ограблений пенсионеров. Ранее судимые мужчины в течении двух недель грабили женщин в возрасте от 60 до 86 лет. Преступники ожидали своих жертв около домов или входили вместе с ними в подъезды. После чего отнимали все ценные вещи и скрывались.

После поимки выяснилось, что 31-летний и 36-летний мужчины жили в Берёзовке, а в Красноярск приезжали на криминальный промысел. Задержанные дали признательные показания. По их словам, похищенные деньги они тратили на спиртные напитки. По каждому факту возбуждены уголовные дела, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 УК РФ.