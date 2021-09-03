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В Красноярске полицией раскрыта серия ограблений пенсионерок

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Красноярск
13:10 3 Сентября 2021
красноярск, полиция, грабеж
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Двух жителей Березовского района задержали в краевого центра за серию ограблений пенсионеров. Ранее судимые мужчины в течении двух недель грабили женщин в возрасте от 60 до 86 лет. Преступники ожидали своих жертв около домов или входили вместе с ними в подъезды. После чего отнимали все ценные вещи и скрывались.

После поимки выяснилось, что 31-летний и 36-летний мужчины жили в Берёзовке, а в Красноярск приезжали на криминальный промысел. Задержанные дали признательные показания. По их словам, похищенные деньги они тратили на спиртные напитки. По каждому факту возбуждены уголовные дела, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 УК РФ.  

 

Расследование продолжается.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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