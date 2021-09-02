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В Красноярске двое школьников помогли полицейским в задержании грабителя

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Красноярск
10:15 2 Сентября 2021
красноярск, мвд, грабеж
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске двое школьников помогли полиции задержать преступника, ограбившего пенсионера, сообщается на сайте краевого МВД. Злоумышленник украл из кармана у 61-лентнего мужчины 7 тысяч рублей. Поняв, что его обокрали, мужчина отравился в полицию. 

Желая поймать вора по горячим следам, оперативники отправились на место происшествия, где узнали, что двое 14-летних парней заметили момент кражи, догнали неоднократно судимого 41-летнего местного жителя и удерживали его в соседнем дворе.

Полицейские задержали мужчину. В отношении грабителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. В Руководстве МУ МВД России «Красноярское» приняли решение поощрить подростков за помощь в раскрытии преступления.

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