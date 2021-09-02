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На Тотмина автоледи без полиса ОСАГО разбила 4 автомобиля

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Красноярск
10:55 2 Сентября 2021
красноярск, авария
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Вчера в Октябрьском районе Красноярска женщина на внедорожнике разбила четыре машины при выезде с парковки. По словам очевидцев, она заявила, что её подрезал другой автомобиль, но камеры видеонаблюдения говорят совершенно другое. К тому же, у автоледи не было полиса ОСАГО.

Серая Toyota Land Cruiser Prado выезжала с парковки у «Командора», но сразу же выскочила на тротуар и повредила стоящие на парковке авто. Никаких помех в движении не было. В соцсетях предположили, что женщина просто перепутала педали. 

Ещё одна авария произошла вчера на улице Вейнбаума. Автомобиль «Форд» въехал во внедорожник за 15 миллионов. У виновника аварии также не было ОСАГО.

 

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