На Тотмина автоледи без полиса ОСАГО разбила 4 автомобиля

Вчера в Октябрьском районе Красноярска женщина на внедорожнике разбила четыре машины при выезде с парковки. По словам очевидцев, она заявила, что её подрезал другой автомобиль, но камеры видеонаблюдения говорят совершенно другое. К тому же, у автоледи не было полиса ОСАГО.

Серая Toyota Land Cruiser Prado выезжала с парковки у «Командора», но сразу же выскочила на тротуар и повредила стоящие на парковке авто. Никаких помех в движении не было. В соцсетях предположили, что женщина просто перепутала педали.

Ещё одна авария произошла вчера на улице Вейнбаума. Автомобиль «Форд» въехал во внедорожник за 15 миллионов. У виновника аварии также не было ОСАГО.