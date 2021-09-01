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Железногорка придумала легенду о краже кафельной плитки

Главная Происшествия
Красноярск
12:42 1 Сентября 2021
красноярск, суд
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На жительницу Железногорска обвиняют в заведомо ложном сообщении о преступлении. В начале июня женщина заявила в полицию о краже кафельной плитки из гаража. В преступлении она обвинила своего бывшего мужа, но следствие выяснило, как всё было на самом деле.

Железногорка предложила своему знакомому купить плитку по заниженной цене – 30 тысяч рублей, но в последний момент передумала. Отказывать приятелю ей было стыдно, поэтому она тайно перевезла 7 коробок в квартиру родственницы. 

Приехав с покупателем в гараж, где ранее хранились стройматериалы, имитировала искреннее недоумение и возмущалась алчностью экс-сожителя», – рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении ранее не судимой женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306. Ей грозит лишения свободы на срок до 2 лет. Дело направлено в суд.

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