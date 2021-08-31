Житель Красноярского края застрелил забравшегося в летнюю кухню медведя

В Красноярском крае медведь забрался в летнюю кухню одного из домов. Всё произошло в посёлке Слюдрудник в Мотыгинском районе 30 августа.

В этот момент хозяин дома находился на улице. Он услышал шум со стороны дома и решил узнать, что происходит. Увидев медведя, он запер дом и отправился за помощью к родственнику, у которого было ружьё.

Тот пришел и застрелил зверя. В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка, после чего ее материалы будут направлены в Госохотнадзор.

Житель села, находясь во дворе своего дома, услышал шум из летней кухни и увидел, что туда забрался опасный хищник.

Фото: телеграм-канал «Борус»