В Назарово мужчина хранил дома почти полкилограмма марихуаны

Мужчину, которого полицейские подозревают в хранении наркотиков, задержали в Назарово. При обыске у него дома было изъято почти полкилограмма марихуаны.

В поле зрение полиции ранее судимый местный житель попал некоторое время назад. В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что мужчина хранит дома наркотики. Два пакета с веществом растительного происхождения, найденные у него в квартире, передали экспертам, который подтвердили, что это марихуана.

Вес найденных запрещенных веществ составил 435 грамм, что соответствует крупному размеру. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба МВД по региону