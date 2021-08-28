В Красноярском крае несколько вагонов сошли с рельсов в результате столкновения двух грузовых составов

Накануне, в субботу, 27 августа, в 13:21 по местному времени на путях необщего пользования в рабочем парке станции Саянская при производстве маневровых передвижений допущено боковое столкновение рельсовоза и маневрового состава.

Как сообщает пресс-служба КрасЖД, произошёл сход трех платформ рельсовоза и двух вагонов со щебнем. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Для устранения последствий на месте работает восстановительный поезд со станции Саянская.

На движение поездов ситуация не повлияла.

Фото: пресс-служба СУ СК по региону