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В Красноярском крае несколько вагонов сошли с рельсов в результате столкновения двух грузовых составов

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Красноярск
09:00 28 Августа 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, железные дороги
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Накануне, в субботу, 27 августа, в 13:21 по местному времени на путях необщего пользования в рабочем парке станции Саянская при производстве маневровых передвижений допущено боковое столкновение рельсовоза и маневрового состава.

Как сообщает пресс-служба  КрасЖД, произошёл сход трех платформ рельсовоза и двух вагонов со щебнем. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Для устранения последствий на месте работает восстановительный поезд со станции Саянская.

На движение поездов ситуация не повлияла.

Фото: пресс-служба СУ СК по региону

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