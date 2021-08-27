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Абаканская полиция задержала мужчину за курение в самолёте

Главная Происшествия
Красноярск
09:41 27 Августа 2021
самолет, хакасия
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Полицейские задержали мужчину, который курил на борту самолёта, летевшего из Москвы в Абакан. Об этом сообщается на сайте транспортной полиции СФО.

Сообщение о курильщике поступило в полицию от диспетчера аэропорта Абакана. Прибыв на место, оперативники задержали 32-летнего мужчину. Во время полёта он несколько раз курил в туалете самолёта. На замечание экипажа судна не реагировал. Вдобавок мужчина был пьян.

В отделении полиции на курильщика составили несколько протоколов об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф от 500 до 1500 рублей, а также до 15 суток ареста.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

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