Абаканская полиция задержала мужчину за курение в самолёте

Полицейские задержали мужчину, который курил на борту самолёта, летевшего из Москвы в Абакан. Об этом сообщается на сайте транспортной полиции СФО.

Сообщение о курильщике поступило в полицию от диспетчера аэропорта Абакана. Прибыв на место, оперативники задержали 32-летнего мужчину. Во время полёта он несколько раз курил в туалете самолёта. На замечание экипажа судна не реагировал. Вдобавок мужчина был пьян.

В отделении полиции на курильщика составили несколько протоколов об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф от 500 до 1500 рублей, а также до 15 суток ареста.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости