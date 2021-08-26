На улице Алексеева горит жилой дом

На улице Алексеева 21 в Красноярске горит квартира в жилой многоэтажке, сообщают очевидцы происшествия.

В Красноярске на улице Алексеева 21 произошёл пожар. Возгорание случилось на 10 этаже 16-этажного дома, сообщают очевидцы происшествия.

Дым заметили в 18:40. Судя по видео с места событий, во время пожара в квартире были взрывы – на видео слышны хлопки. Возможно это были стеклопакеты.

На месте происшествия работали 10 единиц спецтехники и 35 человек личного состава. Огонь удалось потушить. Как сообщают местные СМИ, из дома самостоятельно эвакуировались 42 человека, в том числе 12 детей. Спасено 8 человек, никто не пострадал.