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На улице Алексеева горит жилой дом

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Красноярск
21:00 26 Августа 2021
красноярск, пожар
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На улице Алексеева 21 в Красноярске горит квартира в жилой многоэтажке, сообщают очевидцы происшествия.

В Красноярске на улице Алексеева 21 произошёл пожар. Возгорание случилось на 10 этаже 16-этажного дома, сообщают очевидцы происшествия.

Дым заметили в 18:40. Судя по видео с места событий, во время пожара в квартире были взрывы – на видео слышны хлопки. Возможно это были стеклопакеты.

На месте происшествия работали 10 единиц спецтехники и 35 человек личного состава. Огонь удалось потушить. Как сообщают местные СМИ, из дома самостоятельно эвакуировались 42 человека, в том числе 12 детей. Спасено 8 человек, никто не пострадал.

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