Превысившие полномочия экс-глава полиции и бывший заместитель судебных приставов Норильска получили условные сроки

Экс-начальник норильской полиции и бывший заместитель начальника межрайонного отдела судебных приставов Норильска получили сроки по делу о превышении должностных полномочий. На основании материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России.

Как сообщил Sibnovosti.ru собственный источник, Норильский городской суд признал их виновными.

В ходе судебного заседания было установлено, что в декабре 2016 года обвиняемые вступили в преступный сговор в результате чего было незаконно прекращено 2 401 исполнительных производств по делам об административных правонарушениях, которые вынесли сотрудники полиции Норильска. Общий ущерб бюджету РФ составил 2,6 млн рублей.

13 августа суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение и назначил обвиняемым условные сроки: 3,5 и 4 года соответственно.