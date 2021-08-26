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В Красноярском крае 80 пожарных тушило пожар в Эвенкийском районе

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Красноярск
12:07 26 Августа 2021
лесные пожары, в красноярском крае
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали один лесной пожар на площади 50 га в Эвенкийском районе. Для этого привлекали 80 пожарных и 11 воздушных средств.

На момент 9 утра 26 августа в крае зарегистрировано два лесных пожара – в Тасеевском и Эвенкийском районах. Один успешно локализован. В тушении задействованы 50 человек. Угрозы населенным пунктам нет.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах. На территории ангарской группы районов и Эвенкии для оперативного реагирования дополнительно отправлены более 40 специалистов.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

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