Пропавшая в Красноярске 10-летняя девочка вернулась домой

В Железнодорожном районе Красноярска идут поиски пропавшей 9-летней девочки.

Пропавшая 25 августа 10-летняя Полина Кованева самостоятельно вернулась домой. Полиция проводит проверку по поводу её исчезновения. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что сообщение о пропаже поступило вчера от 37-летнего дяди школьницы. Как известно полицейским, в 16:30 девочка ушла гулять из дома № 13 на улице Первых Пионеров и не вернулась домой. Родные девочки самостоятельно проверили ближайшие к дому дворы, опросили детей на площадке, но Полину не нашли.

На звонки девочка она не отвечала, а после 22:00 стал телефон недоступен.