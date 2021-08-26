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Пропавшая в Красноярске 10-летняя девочка вернулась домой

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Красноярск
10:04 26 Августа 2021
красноярск, школьники, пропавшие
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Железнодорожном районе Красноярска идут поиски пропавшей 9-летней девочки.

Пропавшая 25 августа 10-летняя Полина Кованева самостоятельно вернулась домой. Полиция проводит проверку по поводу её исчезновения. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что сообщение о пропаже поступило вчера от 37-летнего дяди школьницы. Как известно полицейским, в 16:30 девочка ушла гулять из дома № 13 на улице Первых Пионеров и не вернулась домой. Родные девочки самостоятельно проверили ближайшие к дому дворы, опросили детей на площадке, но Полину не нашли.

На звонки девочка она не отвечала, а после 22:00 стал телефон недоступен.

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