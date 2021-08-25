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В Красноярском крае живодер прицепил к машине на проволоку труп собаки

Главная Происшествия
Красноярск
12:15 25 Августа 2021
в красноярском крае, происшествия, общество
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Накануне в паблике "Подслушано в Ужуре" была опубликована видеозапись, на которой запечатлен мужчина, к машине которого на проволоку привязан труп собаки. Оказалось, что житель Ужура  сначала он убил животное, а затем привязал труп проволокой к машине, и возил по дорогам.

Издевательство заснял один из местных жителей, который случайно проезжал мимо. Видеозапись выложили в социальные сети с просьбой призвать живодера к ответственности. Правда, многие комментаторы поста боятся, что к уголовной ответственности мужчину не привлекут:

"Полиция проведет проверку, опросит того, кто снимал видео, опросит мужчину, который на видео, тот скажет, что его собака умерла дома, и он ее вывозил, для дальнейшего захоронения, фактов жестокого обращения с животным при ее жизни не выявлено, а то, что транспортировал ее вот таким способом, так не желал он может быть везти труп непосредственно в машине. Вообщем вполне возможен отказной материал, а то, что сказал, на видео, так на том же суде может и отказаться от своих слов, типа, сказал первое что в голову пришло (орфография и пунктуация автора сохранена - прим. ред.)", - пишут в комментариях.

Кто-то все же надеется на лучшее и верит в то, что мужчину накажут по закону. Тем более, что полиция уже инициировала проверку. 

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