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Подозреваемого в убийстве женщины из кафе «Шанс» в Красноярске оставили под стражей на два месяца

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Красноярск
12:00 25 Августа 2021
общество, суд, арест, происшествие
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Подозреваемого в убийстве женщины из кафе «Шанс» в Красноярске оставили под стражей на два месяца, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края. Мужчина подозревается в убийстве 41-летней красноярки, которая пропала 23 июля этого года.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что женщина была в гостях у подруги, ночью вызвала такси и поехала домой и пропала. Когда ее муж заявил в полицию о пропаже супруги, выяснилось, что по пути домой женщина изменила маршрут такси и вышла из машины у кафе «Шанс». По версии следствия, в кафе она общалась с подозреваемым, который увез её на своем автомобиле в Березовский район и убил. 

Пропавшую женщину искали полиция и волонтеры. Тело красноярки со следами насильственной смерти обнаружили спустя неделю, 1 августа в лесу под Березовкой. 

Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 29-летний ранее судимый красноярец. 2 августа Свердловский суд вынес постановление о заключении его под стражу на два месяца, но адвокаты подозреваемого попытались опротестовать решение и подали апелляцию.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, решение суда было оставлено в силе, жалобу адвокатов отклонили, и задержанный останется в СИЗО, как минимум, на два месяца.

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